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среда, 05 августа 2020 15:59

Зеленский попросил Лукашенко отдать задержанных вагнеровцев

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Зеленский попросил Лукашенко отдать задержанных вагнеровцев
Зеленский с Лукашенко обсудили вопросы выдачи вагнеровцев Украине. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко экстрадицию вагнеровцев в Украину.

О телефонном разговоре глав 2 государств сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Разговор касался вопросов, связанных с задержанием в Беларуси наемников частной военной компании Вагнера. Речь шла о сотрудничестве компетентных органов 2 государств.

В частности, в контексте передача Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

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"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – сказал Зеленский.

В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев много террористов ЛДНР, внесенных в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Генпрокуратура Беларуси получила запрос Украины о временном аресте задержанных боевиков ЧВК Вагнера. Подтверждение этого получил Офис генерального прокурора.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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