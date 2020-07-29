Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа

Правоохранители задержали 32 наемников. Фото: pixabay

Накануне президентских выборов РФ отправила около 200 наемников ПВК Вагнера, сообщают белорусские СМИ.

"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию свыше 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - 3 больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько человек", - сообщает БелТа.

По прибытии в Минск ночью 25 июля наемники заселились в один из отелей, а 27-го переехали в санаторий в пригороде.

В списке задержанных также есть наемники, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, эти данные опубликовало информагентство.

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"Приезжие обратили на себя внимание нехарактерными для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртное не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", - рассказали в администрации учреждения.

Государственное агентство Беларуси заявило, что под Минском были задержаны 32 боевика "иностранной частной военной компании".