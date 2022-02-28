Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Исторический момент. Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе", – говорится в сообщении.

Автор: Верховная Рада Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции

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Утром 28 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства. Ранее, Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС. Украина должна вступить в ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.