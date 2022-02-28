Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
"Исторический момент. Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе", – говорится в сообщении.
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Утром 28 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.
Ранее, Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.
Украина должна вступить в ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.
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