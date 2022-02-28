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Спецтема: Напад Росії на Україну

Украина должна вступить в ЕС - глава Еврокомиссии

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Украина должна вступить в ЕС - глава Еврокомиссии
Украина увидит полную солидарность, заявила глава Еврокомиссии. Фото: Reuters

Украина должна вступить в Европейский Союз.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews, пишет "Радіо Свобода".

Такое заявление сделала, отвечая на вопрос о массовых акциях солидарности, которые прошли по всей Европе в поддержку Украины, в которую в четверг утром вторглись войска Российской Федерации.

"Впоследствии Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье", - сказала.

При этом она напомнила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции внутреннего рынка в единый рынок ЕС, а также в энергетике.

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Глава Еврокомиссии сказала о беспрецедентном сотрудничестве и сплоченности всех демократических стран – Великобритании, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и других.

"Это показывает: мы вместе встаем на защиту демократии в Европе. Важно, чтобы мы защищали наш мирный порядок, порядок на основе правил. Мы должны четко заявить: Евросоюз не потерпит на европейской земле попрания наших ценностей", - объяснила.

"В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на нее. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она ее увидит", - заявила глава Еврокомиссии.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

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