Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении и увеличении армии

Украина не допустит событий 2014 года, сказал президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и изменения в закон "О численности Вооруженных сил Украины". Об этом в четверг сообщил сайт главы государства.

"Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

И я с радостью подписываю эти два важных для нас, для Украины, для нашей героической армии закона именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", - сказал Зеленский воинам-спецназовцам.

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"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело", - заявил президент.

Закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает комплекс важных мероприятий для развития территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению.

Также документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите страны и своей семьи.

"Меры национального сопротивления осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", - сказал Зеленский.

Законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины и основы национального сопротивления Верховная Рада приняла 16 июля. ВСУ увеличивают на 11 тыс. человек - до 261 тыс., из которых 215 тыс. будут военнослужащими Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.