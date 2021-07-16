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пятница, 16 июля 2021 16:43

Украинскую армию увеличат

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Украинскую армию увеличат
На фото 73-й морской центр специальных операций.

Верховная Рада приняла два закона - об увеличении численности Вооруженных сил Украины и основы национального сопротивления. Оба документа подавал президент Владимир Зеленский, как неотложный.

ВСУ увеличивают на 11 тыс. xеловек - до 261 тыс, из которых 215 тыс. будут военнослужащими, пишет Liga.net

Для реализации законопроекта в 2022 году необходимо 2,5 млрд грн, в 2023-м и 2024-м - 1,5 млрд грн (по 718 млн грн в год).

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По второму закону в Украине будут сформированы Силы территориальной обороны. Определяют правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны.

Определили в частности:

порядок подготовки граждан Украины к нацсопротивлению;

порядок формирования и комплектования в/ч Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований тергромад и сопротивления;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам нацсопротевления;

порядок подготовки, развертывания и ведения теробороны;

финансирование и материально-техническое обеспечение нацспопротивления;

социально-правовую защиту лиц, участвующих в нем.

В Украине начали цифровизацию процессов воинского учета и введут электронный военный билет.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
16
июля

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