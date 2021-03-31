Больше не будет военкоматов - введут электронный военный билет

Создали Единый государственный реестр военнообязанных. Фото: pinterest.com

В Украине начинают цифровизацию процессов воинского учета и введут электронный военный билет.

Также был создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт. На них будут распространяться социальные льготы и гарантии, предусмотренные для мобилизованных людей, рассказал министр обороны Андрей Таран, пишет пресс-служба Минобороны.

"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведено считанные дни, в соответствии с требованиями "Стратегии военной безопасности Украины", - сказал Таран.

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Кроме этого, создали Единый государственный реестр военнообязанных.

"Начатые проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", - отметил министр.

30 марта Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. С его помощью будет возможно в сутки мобилизовать резервистов, если это понадобится.