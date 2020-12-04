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пятница, 04 декабря 2020 19:59

Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации

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Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации
Законопроект дает возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления общин и районов. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал необходимый для завершения реформы децентрализации законопроект.

Речь идет о принятом Радой законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций". Об этом сообщается на сайте парламента.

Данный закон согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине.

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Отмечается, что 23 ноября документ подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и в тот же день был направлен на подпись президенту.

Законопроект дает возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления общин и районов. Он регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств, а также позволяет создать районные государственные администрации в новых районах.

Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

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