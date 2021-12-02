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четверг, 02 декабря 2021 13:25

Зеленский подготовил "сюрприз" Ахметову

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Зеленский подготовил &quot;сюрприз&quot; Ахметову
Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Фото: novosti.dn.ua

Власть подготовила законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры, который должен стать "сюрпризом" для олигарха Рината Ахметова.

Об этом пишет "Українська правда".

Как указано в законопроекте, обнародованном Министерством энергетики 1 декабря, главная цель закона – создать механизм введения временных администраций "в случае угрозы" перебоев со снабжением электричеством.

В случае опасности Минэнерго сможет вводить временную администрацию на генерирующие компании и облэнерго. Важно, что после введения такого администратора все органы управления и наблюдательные советы должны ему подчиняться.

Закон может затронуть всех частных и государственных игроков на энергорынке. Но, как говорят собеседники в "Слуге народа", документ касается именно Ахметова.

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Косвенно это подтвердил и президент Владимир Зеленский, который во время общения с журналистами и послания в Верховную Раду несколько раз намекал на определенный "шантаж дефицитом" электроэнергии и веерными отключениями со стороны олигарха.

"Этот закон для Ахметова может быть даже хуже ренты или реестра олигархов. Потому что мы сможем заходить на его облэнерго, если он начнет снова играть в какие-то игры. Это очень серьезная штука будет", - сказал собеседник в "СН" .

По сути власть решила подготовить вариант временной "мягкой национализации" на случай энергетического кризиса, который с очень высокой вероятностью может начаться к концу января.

Если так случится, то, по сути, оба крыла ахметовского бизнеса – и металлургический из-за повышения тарифов и ренты, и энергетический из-за угрозы "администрирования" – окажутся под прессингом.

"Ринат же не о деньгах переживает. Ну потеряет сейчас какой-нибудь миллиард, заработает его при следующей власти. Но когда Зеленский сказал Ахметову дать голоса за отставку Разумкова и говорит, что "вы не поняли, это не просьба", то Ринат к такому не привык", – передает один из политиков, который общается с олигархом.

Стычка с Ахметовым уже поставила "Слугу народа" на грань потери фактического монобольшинства. Без группы экс-спикера Дмитрия Разумкова даже на наиболее критические вещи для Банковой в "СН" голосов откровенно не хватает, сообщает издание.

26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также сказал, что в войну против Украины втянули Ахметова. После сказанного СБУ открыла уголовное производство.

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ.

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Дата
02
декабря

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