Зеленский подал законопроект о тюрьме за ложь в декларациях

Законопроект зарегистрировали в среду. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс поступил в парламент 27 января, сообщает "Укрінформ"

Законопроект зарегистрирован, как неотложный.

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На сайте партии "Слуга народа" сообщается: президент настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях в более чем 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников).

Это будет одно из альтернативных наказаний наравне со штрафами и общественными работами, сообщили в партии.

Предлагается, чтобы ложь в декларациях была признана коррупционным правонарушением.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.