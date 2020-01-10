Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о версии с ракетой

Зеленский призвал Канаду, Великобританию и США предоставить доказательства, что самолет сбила ракета. ФОТО: Офис президента

Версия о попадании ракеты в украинский самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.

Так президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на информацию, что самолет мог упасть в результате попадания ракеты.

"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", – отметил президент.

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Днем 10 января Зеленский будет говорить касательно расследования падения самолета с Госсекретарем США Майком Помпео. Комиссия продолжает работу.

"Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов".

Президент Украины отреагировал на версию со сбиванием самолета ракетой через 13 часов после заявления президента США Дональда Трампа, через 11 после заявления премьера Канады Джастина Трюдо, через 9 после заявления премьера Великобритании Бориса Джонсона. Трамп заявил, что не верит в версию неисправности самолета; Трюдо заявил, что Канада имеет доказательства сбивания самолета ракетой; Джонсон указал, что имеется объем информации, позволяющий предположить, что самолет сбила ракета.

8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран – Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Большинство из пассажиров – граждане Ирана, Канады и Швеции. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает 4 версии аварии, в том числе попадание ракеты "Тор". По данным американского телеканала CNN, в украинский самолет могли попасть две иранские ракеты российского производства "Тор" класса "земля-воздух". О сбивании ракетой также заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В нее входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.