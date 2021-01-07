Зеленский отреагировал на ситуацию в США

Владимир Зеленский заявил, что осуждает насилие в США. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осуждает насилие против Конгресса США, которое состоялось этой ночью в Вашингтоне.

Там, во время захвата здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа, погибло 4 человека.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость этого старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, что подтвердила волю американского народа", - говорится в сообщении президента в Twitter.

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В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вышли на акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс рассматривал вопрос утверждения результатов выборов. Впоследствии начался штурм здания в результате которого была ранена сторонница действующего президента Дональда Трампа Эшли Бэббит. Вскоре она скончалась в больнице.