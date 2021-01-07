Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Конгресс признал Джо Байдена и Камалу Харрис следующим президентом и вице-президентом США. Фото: unsplash

Конгресс Соединенных Штатов Америки официально признал победу Джо Байдена на президентских выборах.

Это сделали обе палаты американского парламента несмотря на беспорядки, которые произошли накануне, пишет "BBC Украина".

Таким образом, Конгресс признал Джо Байдена и Камалу Харрис следующим президентом и вице-президентом США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден назвал события в Вашингтоне "мятежом"

По данным Bloomberg, Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США. Процесс подсчета продолжается.

Ожидается, что Байден получит 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп - 232.

7 января в 3 ночи по Киеву обе палаты Конгресса США вновь собрались на совместное заседание, чтобы продолжать рассматривать вопрос утверждения Джо Байдена президентом. К началу протестов сторонников Трампа Конгресс успел рассмотреть только 2% протоколов.