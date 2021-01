Сторонники Трампа ворвались в Конгресс, где утверждают результаты выборов

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента.

Заседание временно прервали, а в Конгрессе объявили локдаун - здание закрыли на вход и выход. Об этом сообщает NBC News.

Сотни демонстрантов прорвались через баррикады, установленные перед зданием, и проникли внутрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просто хотел обратить на себя внимание: Трамп признал поражение на выборах

Правоохранители уже эвакуировали часть здания Капитолия.

О пострадавших среди протестующих и силовиков пока не сообщается.

#WashingtonDC

Trump's sore losing supporters are taking over the U.S. Capitol building in D.C.

If these were Black protesters we would be seeing blood riddled protesters being shot from the police. Fuck Trump and his supporters!pic.twitter.com/4TTCsqLBCr