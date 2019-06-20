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четверг, 20 июня 2019 17:59

Зеленский отменил указ Ющенко

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Зеленский отменил указ Ющенко
Зеленский отменил указ Ющенко об использовании световых и звуковых спецсигналов Фото: Виталий Носач

Президент Владимир Зеленский отменил указ №567 от 2005 года об использовании световых и звуковых спецсигналов и номерных знаков на служебных машинах.

Новый указ №416/2019 от 20 июня обнародовали на сайте главы государства. Однако он не отменяет "маячки" на спецавтомобилях.

Таким образом, в действие вступает постановление Кабмина №176 от 22 марта 2017 года. Она обязывает использовать "маячки".

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Текст постановления практически аналогичный указу №567 2005-го. Дополнительно в постановление прописали, что "маячки" можно установить при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД с соблюдением установленных требований.

Также в документ добавили новые ведомства, которые появились после 2005-го. Так, синие "маячки" также могут устанавливать Государственное бюро расследований, НАБУ и патрульная полиция.

"Транспортные средства, используемые для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана и на которые могут быть установлены специальные звуковые и световые сигнальные устройства, определяет Управления государственной охраны", - говорится в постановлении.

11 июня Владимир Зеленский отменил 2 указа Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. Последний выдал их после своего поражения на президентских выборах.

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