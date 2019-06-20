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четверг, 20 июня 2019 16:42

"Трэш уйдет в историю" - Зеленский обещает декоммунизацию

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&quot;Трэш уйдет в историю&quot; - Зеленский обещает декоммунизацию
Зеленский обещает искоренить коммунистический трэш в законах.

Украинское законодательство декоммунизируют. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с бизнесом в Киеве.

"Если вы не против, процитирую вам еще один кодекс (Жилищный. - Gazeta.ua). Он начинается словами "в результате победы Октябрьской революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем - удовлетворение потребности трудящихся в жилье... воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества... Советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства".

Как вам?

Так вот сейчас 2019 год. И это до сих пор действующий украинский закон, регулирующий жилищные отношения. Простите, это трэш. И это должно уйти в историю", - сказал он.

"Я верю в украинцев и его способность свободно принимать правильные современные решения. Поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будет нашим приоритетом эти 5 лет", - сказал президент.

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9 апреля 2015-го Верховная Рада приняла законы "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документы запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, открывают архивы советских спецслужб и признают борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

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