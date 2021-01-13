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среда, 13 января 2021 14:01

Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского

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Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Президент Зеленский встречается с Коломойским в кабинете, сентябрь 2019 года. Фото: president.gov.ua

Отсутствие реакции президента Владимира Зеленского на американские санкции против нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского может иметь несколько причин. Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Виктор Бобыренко.

"У Коломойского есть 30-40 депутатов во фракции "Слуга народа". В Офисе президента боятся, что если они уйдут, то ляжет монобильшинство.

Хотя те 30-40 депутатов, если бы Коломойского списали с политической арены, быстро бы переобулись и работали на других олигархов", - говорит Бобыренко.

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Эксперт допускает, что в молчании президента есть больший аргумент - "у Коломойского есть железный компромат на Зеленского", который для президента является "старым учителем и другом".

"Сколько негатива в имидж Зеленского принесли его связи с олигархами Коломойским и Ахметовым, столько не принес никто.

Все эти скучные попытки открывать уголовные дела против Порошенко и ни одной против Коломойского означают, что у олигарха есть на президента прямой компромат. Вероятно разговор происходит в стиле: "Владимир Александрович, сяду я - сядешь ты".

Зеленский будет отмалчиваться сколько это возможно, пытаться пробежать между каплями. Но рано или поздно ему придется определиться. Президент должен определиться, с кем он, и конкретно об этом заявить", - сказал эксперт.

США дипломатично сказали президенту Украины: они знают, что Коломойский является их врагом и врагом Украины, говорит Виктор Бобыренко.

"Что он вместе с Деркачем, Медведчуком и с россиянами расшатывает лодку", - говорит эксперт.

В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

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13
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