Зеленский открыл Украинский дом в США

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская открыли в Вашингтоне Украинский дом.

Автор: president.gov.ua В открытии приняли участие лидеры украинской общины в США

Событие состоялось в рамках рабочего визита главы государства в США, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Поздравляю вас с открытием Украинского дома. Реализацией проекта занималась наш новый посол в США Оксана Маркарова. Поздравляю ее с этим событием", - сказал Зеленский.

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По его словам, это знаковое завершение его пребывания в Вашингтоне, а стратегическое партнерство государств в дальнейшем будет укрепляться.

"Благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов", - отметил президент.

31 августа президент Владимир Зеленский посетил Пентагон в рамках рабочего визита в США. В Вашингтоне 1 сентября состоялась встреча украинского и американского президентов. Встреча длилась более 2 ч. Стороны подписали более 20 документов, в частности заявление о стратегическом партнерстве. США объявили, что выделят Украине дополнительные $12,8 млн на борьбу с пандемией коронавируса. В поддержку программ, связанных с демократией и правами человека в Украине, в этом году выделят $463 млн. Зеленский передал Байдену список пленных, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их - почти 450 человек.