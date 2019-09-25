Зеленский отфутболил российских пропагандистов

Украина - сильная страна, заявил Зеленский российским пропагандистам.

Президента Украины Владимира Зеленского во время своего визита в США в Нью-Йорке, где происходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, обступили российские пропагандисты из каналов "Россия" и "Первый канал".

"На меня никто не может давить, я президент независимой страны. На меня может давить может только один человек - мой сын, которому шесть лет", - сказал Зеленский, сообщает "ТСН"

Один из кремлевских рупоров спросил у украинского президента, будет ли он "просить" что-то у главы США Дональда Трампа во время встречи.

"Мы можем говорить о поддержке. А просить - это точно не про Украину. Украина - сильная страна, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь", - подытожил он.

Зеленский росСМИ:

Если про просить - это точно не про Украину, Украина новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь. pic.twitter.com/inCQ3yb9Ej — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) September 25, 2019

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. У Зеленского состоится часовая встреча с президентом США Дональдом Трампом.