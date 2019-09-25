"Развитие невозможно под выстрелы и взрывы": что сказал Зеленский в ООН

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущение безопасности", - Зеленский. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Он принял участие в диалоге лидеров на саммите по вопросам целей устойчивого развития.

В своей речи Зеленский указал, что ни одна страна не достигла устойчивого развития в условиях войны, передает Офис президента.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодирующие вторжению в другие государства и нарушения прав и свобод человека", - сказал президент.

Он заявил, что Украина предана своим обязательствам относительно целей устойчивого развития. Среди ее задач - рост экономики, преодоление бедности, повышение занятости, реформа правоохранительных органов и децентрализации. На пути к развитию Украина имеет два барьера - сопротивление реформам и войну.

"Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины .

Украина потеряла более 13 000 граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины , но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно".

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Цели устойчивого развития охватывают 17 целей и 169 определенных задач, утвержденных на Генассамблее ООН в 2015-м. Речь идет о преодолении бедности, обеспечении качественного образования, гендерного равенства и других целях. Их должны соблюдать все страны.