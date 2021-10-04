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понедельник, 04 октября 2021 14:57

"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
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3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95".

В фильме говорится, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из Приватбанка бывшими владельцами.

В декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн.

Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает $5,5 млрд, сообщали в финучреждении.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на расследование журналистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показ фильма в Малой опере в Киеве срывали после звонка с угрозами, поступившего в Киевскую городскую госадминистрацию.

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Дата
04
октября

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