"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95".

В фильме говорится, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из Приватбанка бывшими владельцами.

В декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн.

Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает $5,5 млрд, сообщали в финучреждении.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на расследование журналистов.

Показ фильма в Малой опере в Киеве срывали после звонка с угрозами, поступившего в Киевскую городскую госадминистрацию.