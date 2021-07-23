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пятница, 23 июля 2021 21:20

Зеленский обязал чиновников указывать гражданство

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Зеленский обязал чиновников указывать гражданство
Президент дополнил законодательство о декларировании. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому чиновники обязаны указывать в своих декларациях двойное гражданство.

Текст указа "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства" опубликован на официальном сайте главы государства.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, положить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

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"Ввести в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые в установленном порядке подают лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", отображение информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства", - говорится в решении СНБО.

1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Министр юстиции Денис Малюська назвал двух претендентов в список олигархов.

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Дата
23
июля

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