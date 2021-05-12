Зеленский обсудил с президентом Румынии евроинтеграцию Украины

Президент призвал подписать документ о поддержке Украины. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом шаги Украины к членству в ЕС.

"Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами-членами будущего членства Украины в Европейском Союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной", - сообщает Офис президента.

Зеленский сообщил Йоганнису об эскалации вдоль границ Украины и в Крыму. Добавил, что поддержка мирового сообщества помогает снизить напряженность на границе.

Он поприветствовал совместное заявление лидеров стран группы "Бухарест 9", в которой говорится об опасности политики Кремля в регионе Черного моря.

Зеленский рассказал о милитаризации Крыма. Обратил внимание на ухудшение гуманитарной ситуации на полуострове.

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Он пригласил президента Румынии принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня независимости Украины в августе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил о контактах с представителями Киева. В Офисе президента считают, что Нетаньяху говорил о посредничестве в переговорах по Донбассу.