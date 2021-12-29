Зеленский обсудил с Госдепом США предстоящие переговоры с РФ

Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки подтвердили позицию непоколебимой поддержки Украины перед проведением дипломатических переговоров с РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским 29 декабря обсудили урегулирование на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией. Об этом в среду сообщил украинский лидер.

"Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира. Получил заверения в полной поддержке со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал он в Twitter.

Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом военной мощи РФ", - сообщили в Госдепартаменте США.

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США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.