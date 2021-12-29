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среда, 29 декабря 2021 19:29

Байден проведет переговоры с Путиным до Нового года

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Байден проведет переговоры с Путиным до Нового года
Белый дом подтвердил, что телефонный разговор Байдена с Путиным состоится завтра. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 30 декабря.

Они обсудят ряд тем, включая будущие дипломатические контакты США и РФ, говорится в заявлении Совета нацбезопасности США на сайте Белого дома от 29 декабря.

"Путин попросил американского президента о звонке. Байден согласился, поскольку считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидерами незаменим", - заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эмили Хорн.

В то же время администрация Байдена продолжает вести активную дипломатическую работу с европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной.

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США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.

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Дата
29
декабря

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