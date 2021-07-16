Зеленский обратился к Монастырскому

"Хочу очень сильно доверять", - сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский представил Министерству внутренних дел Дениса Монастырского.

Вместе с президентом был премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы все хотели, чтобы вы стали министром. Мы мало времени знаем друг друга. Работаем два года.

Как гражданин Украины я хочу доверять правоохранительным органам и уважать их представителей", - сказал Зеленский.

"Надеюсь на сотрудничество с настоящими офицерами, которые работают в Министерстве внутренних дел. Слава Украине", - сказал Монастырский.

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Дениса Монастырского назначила министром внутренних дел Верховная Рада в пятницу. За это проголосовал 271 депутат. Вчера парламент уволил с этой должности Арсена Авакова. Предварительно он написал заявление об отставке. Аваков более семи лет руководил МВД.