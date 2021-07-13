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вторник, 13 июля 2021 09:40

Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова

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Зеленский объявляет деолигархизацию, а &quot;слуги народа&quot; голосуют в интересах Ахметова
Пока президент Зеленский заявляет о борьбе с олигархической системой, "слуги народа" голосуют в интересах олигарха. Фото: Reuters

Несмотря на объявленный президентом Владимиром Зеленским курс на деолигархизацию, народные депутаты из "Слуги народа" тайно посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют их куратором. После этих визитов "группа Павлюка" в Верховной Раде голосует за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты. Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

Журналисты наблюдали за офисом Ильи Павлюка два месяца и зафиксировали десятки визитов нардепов. Одним из "рекордсменов" по их количеству является "слуга" Сергей Бунин. В офис бизнесмена он приходил постоянно.

"Слуга" был одним из авторов поправок к законопроекту земельной реформы, позволяющих выкуп земли и недвижимости для размещения горнодобывающих зон, связанных с производством полезных ископаемых. Эти поправки могут быть интересными для компании "Метинвест" Ахметова, которая обладает огромными горно-обогатительными комбинатами.

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К поправкам приложились также "слуги народа" Дмитрий Соломчук, Олег Марусяк и Богдан Торохтий, которые также посещали офис бизнесмена. А соавтором законопроекта была "слуга" Маргарита Шол, она тоже ходила в офис Павлюка.

Журналисты также зафиксировали, как в офис Павлюка приходили нардепы Максим Павлюк, Елена Лис и Игорь Васильковский. Анализ их голосований свидетельствует о том, что часто оно происходит "в унисон" с "группой Павлюка".

21 апреля на выходе из офиса бизнесмена журналисты зафиксировали еще одного "слугу" - Андрея Холодова. На следующий день после этого визита Холодов снял свою кандидатуру на членство в комиссии, которая должна отбирать руководство Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием преступлений, совершенных бизнесом, поэтому теоретически должен интересовать самого Павлюка.

"Слуга народа" возразил, что снятие с комиссии и приход в офис Павлюка связаны, но объяснять причину визита не захотел.

Ранее журналисты сообщали, что в Верховной Раде есть около 170 народных депутатов, которые регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Также сообщали, что помощника президента Сергея Шефира ночью тайно возят на Mercedes-Maybach, которым пользуется охрана Рината Ахметова, в поместье олигарха.

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