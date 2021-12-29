"Зеленский не станет приговором Порошенко" - Рыбачук

Олег Рыбачук: Если Зеленскому удастся закрыть Порошенко за уголь, как Янукович посадил Юлю за газ, то с этого момента он станет Януковичем. Такие же будут последствия". Фото: Тарас Подолян

Судебных перспектив по делу против пятого президента Петра Порошенко нет. 20 декабря по почте ему принесли подозрение в государственной измене. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший вице-премьер Олег Рыбачук.

"Зеленский не станет приговором Порошенко. Все прекрасно понимают, что подаётся под политическим соусом. На Западе существует неписаное правило: даже если есть почти стопроцентные возможности посадить политического оппонента, не делать этого. Бороться нужно на выборах. Особенно если это лидеры оппозиции, бывшие премьеры или президенты. Помним, чем закончились посадки Луценко, Тимошенко. Если Зеленскому удастся закрыть Порошенко за уголь, как Янукович посадил Юлю за газ, то с этого момента он станет Януковичем. Такие же будут последствия. Включится таймер политического уничтожения.

Порошенко сам для себя политический приговор, считает Рыбачук:

"Он почти три года как не у власти. До сих пор антирейтинг остается высоким. Паранойя и фобия Зеленского позволяют Порошенко быть на виду и чувствовать себя влиятельным".

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По его словам, у Зеленского очень много личного.

"Его грызет обида на Порошенко. Как Янукович мстил Тимошенко. Почему подозрение подписал заместитель, а не генпрокурор Ирина Венедиктова? Понимает что ничего не будет. Эта игрушка на новогоднюю елку больше напоминает венок на политическую могилку Зеленского", – добавил Рыбачук.

Он считает, что Петр Порошенко обязательно вернется в Украину.

"И как только попадет под арест, Зеленский станет Януковичем. Этим точно не улучшит свой рейтинг и политические перспективы его партии. Может забыть о втором сроке", - заметил Рыбачук.

Под Новый год власти подготовили пятому президенту Петру Порошенко "подарок" – вручили подозрение в госизмене. Пытаются посадить по делу о покупке угля с оккупированных территорий на Донбассе в течение 2014-2015 годов. Ранее под домашним арестом оказался один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум российского президента Виктор Медведчук. Месяц тому назад под удар попал энергетический министр тех времен Владимир Демчишин. Госбюро расследований 20 декабря заявило, что вручило Порошенко подозрение по почте. Сам он еще 17 декабря уехал в загранкомандировку и вернется после новогодних праздников.