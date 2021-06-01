Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников

Виталий Портников рассказал о дальнейшем будущем Беларуси в изоляции от Запада. Фото: 5 канал

Президенту РФ Владимиру Путину теперь не нужно спешить с поглощением Беларуси Россией. Ранее форсировал интеграцию, потому что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко были возможности для маневра. Об этом говорит в интервью Gazeta.ua политолог Виталий Портников.

23 мая белорусского журналиста, главного редактора оппозиционного телеканала NEXTA Романа Протасевича, который имел политическое убежище в Польше и летел из отпуска из Афин в Вильнюс, сняли с самолета и отправили в Минское СИЗО. О чем свидетельствует встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи сразу после скандала с Протасевичем?

Встреча Путина и Лукашенко планировалась еще до спецоперации белорусских спецслужб, которая привела к посадке самолета "Ryanair" и задержания Протасевича и Сапеги (23 мая Беларусь принудительно, с применением истребителя, посадила в аэропорту Минска пассажирский самолет авиакомпании Ryanair рейсом из Греции в Литву, который пролетал над ее территорией. В Беларуси сослались на письмо от имени палестинской группировки "Хамас" о наличии на борту самолета бомбы, который с необъяснимых причин получили в Минске - аэропорту, который не имел никакого отношения к рейсу. - Gazeta.ua). Встречи происходят постоянно в течение многих лет. Их регулярность зависит от того уровня интеграционных усилий, которые прилагает Москва и готовности Минска отвечать на них. Желание Лукашенко трудно оценивать сейчас. С одной стороны - возможности маневра для него уменьшаются. С другой - Путин теперь чувствует себя спокойно, поэтому на встрече с Лукашенко говорил, что не стоит торопиться. Теперь интеграцию можно будет осуществить, когда это будет выгодно российскому руководству. Аннексия Крыма состоялась не просто, когда завершился украинский Майдан, но и когда снижался рейтинг Путина. В случае с Беларусью, то ее поглощение Россией может быть связано с выборами, транзитом власти в России. Путин может пересидеть и Зеленского, и Меркель, и Макрона, и Лукашенко, а потом решать вопрос с наследником белорусского президента. Не стоит акцентировать, что Лукашенко приехал на встречу в Сочи с сыном. Он всегда его с собой берет.

Лукашенко пытается изо всех сил доказывать, что он контролирует ситуацию

Ранее у Запада складывалось впечатление, что Лукашенко может содержать определенный уровень белорусского суверенитета. Встречался с представителями западных стран, принимал переговоры по Донбассу. Против него начали отменять часть санкций, которые действовали с 1990-х после исчезновения белорусских оппозиционеров. Еще больше, когда в Минск прилетали помощник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Болтон и госсекретарь Помпео. После подавления белорусских протестов такого впечатления уже западные лидеры не имеют.

На что пойдут полмиллиарда долларов кредита, которые даст Россия Беларуси?

Это просто очередной транш для Беларуси, в которой очень тяжелая экономическая ситуация. Не может рассчитываться с долгами.

Изоляция беларуси будет усиливаться под руководством Лукашенко?

Далее в Беларуси будет усиливаться авторитарный режим, будут закручивать гайки, оппозиционеров держать в тюрьмах. Лукашенко пытается изо всех сил доказывать, что он контролирует ситуацию. Это еще и для того, чтобы не дать России возможности форсировать интеграционные процессы. Страна и так изолирована с 1990-х, но сейчас эта изоляция еще усилилась.

Белорусский глава всегда был готов торговать белорусскими национальными интересами ради сохранения своей власти и готов был бы торговать и нашей безопасностью для этого

Как Украине нужно выстраивать отношения с Беларусью?

Украина должна понимать, что Беларусь зависима от России. Так было всегда, но мы утешали себя мыслью о каком-то суверенитете Лукашенко. Существуют экономические интересы в определенных украинских кругов, но это не связано с проукраинскостью Лукашенко. Белорусский глава всегда был готов торговать белорусскими национальными интересами ради сохранения своей власти и готов был бы торговать и нашей безопасности для этого. Выстраивать отношения с соседом стоит понимая, что Россия и Беларусь - общая зона опасности. Реагируя на задержание Протасевича, должны выполнить свое обещание и присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, в свое время публично пообещал глава внешнеполитического ведомства. Решение СНБО по этому поводу так и не было.

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"Минский формат" заблокировали до окончания президентских полномочий Владимира Зеленского

Что будет с "минским форматом"?

Не имеет значения, что решат с площадкой для Минских переговоров, ведь "минский формат" заблокирован до окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Он не оправдал надежд российского руководства, что капитулирует перед Кремлем, поэтому стал неинтересен. Поэтому Кремль уже будет пробовать склонить к капитуляции нового украинского президента. Это уже видно. Происходят онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы, в которых ничего не решается. Площадку никуда не смогут перенести, потому что Россия принципиально будет выступать против.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели встречу на яхте. Лукашенко и Путин якобы достигли договоренности об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города и окончательно решили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.