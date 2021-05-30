Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили

 
Ексклюзивы
1/5
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 945
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 1386
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1017
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1305
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 954
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1980
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 675
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 945
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 144
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 171
Фото
Все фото
4
5
10
5
6
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 387
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 270
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1809
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
2 Просмотров: 540
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
воскресенье, 30 мая 2021 14:12

Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили

  Комментировать
Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили
Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели встречу на яхте.

Прессекретар Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах стороны обсуждали темы развития торгово-экономических отношений и борьбу с пандемией, пишет ТАСС.

Лукашенко и Путин якобы достигли договоренности об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города и окончательно решили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль пообещал Лукашенко полмиллиарда долларов кредита

Лукашенко также сообщил Путину о ситуации с Ryanair.

"Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство Беларуси, с учетом того, что "Белавиа" больше нежелательный гость в европейских городах", - отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".

Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета вызвало международный резонанс. Также задержали его девушку - Софья Сапегу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 14247
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 9702
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4194
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 3357
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 2484
Мир
Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю
Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю
10
 Просмотров: 27
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
 Просмотров: 1386
Мурашки по коже: подробности шокирующей находки в школе-интернате
Мурашки по коже: подробности шокирующей находки в школе-интернате Просмотров: 873
На востоке Индонезии лайнер с пассажирами загорелся прямо в море
На востоке Индонезии лайнер с пассажирами загорелся прямо в море Просмотров: 369
На территории бывшего интерната нашли останки более 200 детей
На территории бывшего интерната нашли останки более 200 детей Просмотров: 819
Больше всего комментируют
17
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
2
Натщерозум
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
Голосов: 2308
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть