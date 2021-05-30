Путин и Лукашенко встретились на яхте: о чем говорили

Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели встречу на яхте.

Прессекретар Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах стороны обсуждали темы развития торгово-экономических отношений и борьбу с пандемией, пишет ТАСС.

Лукашенко и Путин якобы достигли договоренности об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города и окончательно решили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.

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Лукашенко также сообщил Путину о ситуации с Ryanair.

"Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство Беларуси, с учетом того, что "Белавиа" больше нежелательный гость в европейских городах", - отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула". Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета вызвало международный резонанс. Также задержали его девушку - Софья Сапегу.