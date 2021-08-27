Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента

Зеленский рассказал о своих достижениях. Фото: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский назвал три свои основные достижения.

Это - субъективизация Украины в мире, строительство инфраструктуры и сильная армия, он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Очень мне сложно, это же надо как-то хвастаться, так как достижение, и говорить что-то плохое, это не комильфо. Я считаю, что мы точно субьективизируемось. Я делаю все, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектами, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопрос ", - отметил глава государства, отвечая на вопрос о его достижений на посту президента.

"Я считаю, что позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что "Украина может быть витриной европейской, потому что здесь и история, и память, и природа".

Третьим достижением Зеленский назвал в Украине сейчас "одна из самых мощных армий в Европе".

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Политик и юрист Оксана Сыроид высказалась так о президентстве Зеленского: "Мы были, как корабль на якоре. Вокруг нас проплывали декорации, а вожди говорили:" Это мы преодолеваем курс в НАТО ". Зеленский то якорь сорвал, и мы начали плыть. Никто не знает куда и не умеет грести ".