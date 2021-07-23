Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки

Александр Литвиненко почти два года занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко председателем Службы внешней разведки. Указ подписал в пятницу.

Предварительно уволил его с должности директора Национального института стратегических исследований.

Еще одним предыдущим указом президент уволил с должности председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Александр Литвиненко работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2014-2019 годах. Генерал-майор запаса. Занимался программой сотрудничества Украина-НАТО.

Стандарты НАТО являются лучшими стандартами военной сферы. Именно ими мы руководствуемся для реализации внутренних реформ в Украине, заявлял он.

Зеленский назначал Литвиненко директором Национального института стратегических исследований в августе 2019-го.

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Две недели назад президент Зеленский провел ряд кадровых изменений в ОП.