Приближал страну к НАТО: Зеленский сделал очередное кадровое назначение

Александр Литвиненко возглавил Национальный институт стратегических исследований. Фото: ukrinform.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.

Об этом говорится в указе главы государства от 13 августа.

Зеленский поручил новому директору Интитута внести в двухмесячный срок предложения по реформированию и стратегии развития Национального института стратегических исследований, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штата работников.

Александр Литвиненко работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2014-19 гг. Является генерал-майором запаса. Занимался программой сотрудничества Украина-НАТО.

Стандарты НАТО являются лучшими стандартами военной сферы и именно ими мы руководствуемся для реализации внутренних реформ в Украине, говорил Литвиненко.

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