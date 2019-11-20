Зеленский натякнув, что Раду пора менять

Президент Владимир Зеленский в разговоре с подростками во время всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" заявил о том, что "уже пора менять и этих" депутатов Верховной Рады.

Автор: president.gov.ua Зеленский хочет видеть новые лица в парламенте.

"Страна должна быть такой, какой есть вы - свежая... что-то новое, что-то интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал в шутку Зеленский, пишет "Дзеркало тижня"

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.