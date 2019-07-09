Зеленский нашел Безсмертному место в "Минске"

Роман Безсмертний представлял Украину в "Минске" больше года

Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, уволив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", - говорится в документе.

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Роман Безсмертный - украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины. В 2015-м был уполномочен представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Вышел из Минского переговорного процесса в 2016-м.