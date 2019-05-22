Зеленский нарушил програмное обещание. Рада отклонила его законы о выборах

Зеленский подал законопроект, который нарушает его обещание об "открытых списках". Фото: president.gov.ua

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов.

За проголосовали 92 из 254 зарегистрированных нардепов. В частности, "Батьківщина" и "Самопоміч".

Соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019 года, пишет Цензор.НЕТ

Данный законопроект предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.

В частности, большая часть законопроекта состоит из исключения упоминаний о мажоритарке в законодательстве о выборах.

"Выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе (общегосударственный округ) по избирательным спискам кандидатов в депутаты политических партий. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах депутатов набрали не менее трех процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в законопроекте.

Также нардепы не включили в повестку дня второй законопроект президента о публичных закупок на выборах.

В предвыборной программе Зеленский обещал: "Выборы в парламент и местные советы должны проходить по открытым спискам".

Спикер Андрей Парубий закрыл заседание Верховной Рады. Следующее состоится 28 мая.

Далее будет.