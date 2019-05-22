Зеленский нарушил программное обещание. Рада отклонила его законы о выборах

Зеленский подал законопроект, который нарушает его обещание об "открытых списках". Фото: president.gov.ua

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов.

"За" проголосовали 92 из 254 зарегистрированных нардепов. В частности, "Батьківщина" и "Самопоміч".

Соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019-го, пишет Цензор.НЕТ

Данный законопроект предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.

В частности, большая часть законопроекта состоит из исключения упоминаний о мажоритарке в законодательстве о выборах.

"Выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе (общегосударственный округ) по избирательным спискам кандидатов в депутаты политических партий. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах депутатов набрали не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

"Эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно организовывать скоротечный избирательный процесс. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - сказано в тексте.

Также нардепы не включили в повестку дня второй законопроект президента о публичных закупок на выборах.

В предвыборной программе Зеленский обещал: "Выборы в парламент и местные советы должны проходить по открытым спискам".

Спикер Андрей Парубий закрыл заседание Верховной Рады. Следующее состоится 28 мая.

Ранее движение "Честно" призвал нардепов не становиться "участниками заговора", не голосовать за закрытые списки и поддержать Избирательный кодекс.

"Напомним, что введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками было предвыборным обещанием подавляющего большинства фракций Верховной Рады 8 созыва и обязательствам коалиционного соглашения, под которым подписались 302 народных депутата. Публично призвал принять "многострадальный Избирательный кодекс" и ввести открытые списки и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский", - заявляют активисты.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.