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среда, 26 мая 2021 15:38

Зеленский напомнил об одном из самых ожесточенных боев в войне

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Зеленский напомнил об одном из самых ожесточенных боев в войне
Президент сказал о значении боя за Донецкий аэропорт в сдерживании российской агрессии. Фото: president.gov.ua

Взятие под контроль части Донецкого аэропорта в 2014 году сдержало вооруженную агрессию врага. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Twitter в среду.

"26.05.2014 состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Бои за него были среди самых ожесточенных в войне на Донбассе. Украина взяла под контроль часть аэропорта, что сдержало вооруженную агрессию.

Мы ежедневно боремся за наших людей, территории и мир. Это сложно, но нужно. Украине, Европе, миру", - написал Зеленский.

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Первый бой за Донецкий международный аэропорт им. Сергея Прокофьева начался 26 мая 2014-го. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014 года российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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