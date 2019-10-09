Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"

Зеленский нахамил журналисту.

Президент Владимир Зеленский нахамил журналисту "Радіо Свобода", когда тот пытался с ним пообщаться.

Когда журналист подошел к Зеленскому, тот сказал охране: "Нет, нет, нет. Не трогайте. Сюда. Идите, идите. Девочки нет, с вами ничего не будет страшного. Пошли".

При этом Зеленский хлопал журналиста по плечу.

Ранее журналисты призывали президента уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря.

Национальный союз журналистов Украины призвал Офис президента и пресс-секретаря Зеленского извиниться.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.