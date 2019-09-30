"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента

Поведение пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель продолжает вызывать возмущение в журналистском сообществе.
Брифингов для украинских журналистов, которые обещала Мендель, так и нет. Вместе с тем президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Богдан раздают комментарии российским пропагандистам в США, указывают журналисты "Агентства медиа безопасности" и напоминают обещания пресс-секретаря: "Президент не прячется от СМИ. Каждую неделю он что-то комментирует. Он никогда не отказывает в комментарии. Мы будем делать брифинги как можно чаще. Будем доносить позицию президента, отвечать на вопросы ".
"Богдан, может чемодан-вокзал-Россия? Как-то туда? Если вы даете интервью российским медиа?", - спрашивает ведущий Андрей Павленко.
"Пресс-секретарь возвращается в Украину, после того как съездила в США, она созывает какой-то брифинг или как-то комментирует скандал, где она толкала Андрушко?", - также спрашивает журналист Татьяна Микитеко и приводит пятничное видео Instagram спикера Зеленского, где та играет в теннис на Банковой.
Журналисты объявили флешмоб #мендельнадембель.
В то же время, сообщество журналистов "Ініціатива 34", в частности Bihus.Info, "Громадське Телебачення" и редактор-основатель "Українська правда" Алена Притула, призвали к увольнению спикера президента из-за ее непрофессионального поведения.
"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.
От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", - говорится в заявлении.
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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.
На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.
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