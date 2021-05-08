Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой

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Президент Владимир Зеленский прибыл на Луганщину с рабочим визитом.

Об этом сообщили на сайте главы государства.

В рамках поездки запланировано участие Зеленского в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне.

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Вместе с президентом на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза, а также глава ОП Андрей Ермак.

"Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина - освободителям" в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов. Глава государства возложил цветы к Вечному огню, почтил погибших в боях за родную землю и осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала", - сообщила пресс-служба Зеленского.

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.