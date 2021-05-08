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суббота, 08 мая 2021 13:40

Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
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Фото: Matti Maasikas

Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения вместе с послами стран Большой семерки посетит Луганскую область.

Об этом сообщил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас в Twitter.

"Вылетаем, чтобы провести украинский День памяти и примирения в Луганской области вместе с Владимиром Зеленским и коллегами-послами G7", - написал Маасикас.

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Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.

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Дата
08
мая

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