Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото

Фото: Matti Maasikas

Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения вместе с послами стран Большой семерки посетит Луганскую область.

Об этом сообщил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас в Twitter.

"Вылетаем, чтобы провести украинский День памяти и примирения в Луганской области вместе с Владимиром Зеленским и коллегами-послами G7", - написал Маасикас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.