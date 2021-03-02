Зеленский может создать новую партию

Дело Стерненко станет очередным "кирпичиком", который топит власть. Перед парламентскими выборами 2019 года был запрос общества на новые лица. Теперь значительная его часть говорит: хотим новых, но опытных. Как на это ответит Владимир Зеленский, о политических перспективах Дмитрия Разумкова и о том, какое значение для Украины имеет Харьков - в разговоре Gazeta.ua с социологом Алексеем Антиповичем.

Автор: Тарас Подолян Зеленский имеет 40% доверия. Это уже не 76, как в 2019 году, и все еще высокий уровень. Но хаос вокруг него-бьет по рейтингу, говорит социолог Алексей Антипович

Как закрытие каналов, связанных с Виктором Медведчуком, и санкции против него за финансирование терроризма повлияют на партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"?

Есть факторы, которые играют и на рост, и на падение рейтинга этой политической силы. Ее поддержка может возрасти, особенно на фоне медленного снижения рейтингов власти через экономику, коронавирус, нереализацию надежд. Но теперь у них нечем доносить свои месседжи большому количеству людей. Потому что телевидение сегодня - это основной канал получения информации, особенно для их избирателя.

Важно, что врагом Украины их назвал не Петр Порошенко, у которого огромный антирейтинг, а Владимир Зеленский, которому сегодня доверяют больше всего. Мы фиксируем, что санкции по Медведчуку поддерживают больше, чем закрытие каналов.

Санкции против Медведчука украинцы поддерживают больше, чем закрытие каналов

В группе Медведчука может быть раскол?

Может. Но это люди (в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" есть три группы: Дмитрия Фирташа - Сергея Левочкина - Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. - gazeta.ua), которые в определенной ситуации молча объединятся для достижения результата.

Что означает медленное, но постоянное падение рейтинга Зеленского?

Это процесс, состоящий из многих кирпичиков. У Зеленского осенью 2019-го рейтинг был выше, чем во время выборов. Более 50 процентов украинцев считали, что страна развивается в правильном направлении. Доверие к Зеленского составляло 76 процентов. Прошло полтора года. Украинец хочет другое качество жизни и политики, мечта медленно тускнеет - постоянные скандалы в "Слуге народа", обвинения в коррупции. Нельзя выделить один фактор.

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Что украинцы вкладывают в понятие "новое качество жизни"?

Это не артикулируется. Респонденты скорее имеют в виду жизнь, где они просто живут. Тогда как сейчас это как "вспышка слева, вспышка справа" одновременно, где-то их ударили, где-то они уклонились. Постоянная борьба. Наши люди привыкли к этому. Но понимают, что можно жить лучше, "как в Европе".

Как повлияют на рейтинг Зеленского акции протеста по делу Сергея Стерненко, которому суд дал 7 лет тюрьмы? Моэет ли это перерасти в масштабный протест?

Отношение к этому мы еще только сейчас будем измерять как социологи, но в целом можно ожидать появление очередного "кирпичика", который топит власть. Правда, "кирпичиком" оно становится в первую очередь благодаря работе обоих лагерей соперников - Порошенко и Медведчука.

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К кому сейчас перетекает рейтинг Зеленского?

Зеленский шел как несистемный политик, который снесет все и построит светлое будущее. Такая наивная мечта. И тогда он собрал поддержку у всех. Но больше всего - из ОПЗЖ, потому что их базовые регионы пошли массово голосовать именно за Зеленского. А вот возврат происходит медленнее и в других пропорциях. Часть сторонников возвращаются к своим политическим силам - ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщине". Этот уход уже состоялся. Но их мало. Есть вторая часть избирателей, которая после 2019 года не доверяет никому. Они могут прийти на выборы и отдать голоса за любого, а могут и не прийти голосовать. В социологии они прячутся за ответами "затрудняюсь ответить", "не доверяю никому", "не пойду на выборы", "другой кандидат", "против всех". Еще одна важная линия, которую мы видим на фокус-группах как общий фон - непрофессионализм власти.

Автор: Тарас Подолян Алексей АНТИПОВИЧ, 43 года, социолог. Родился в Полтаве. Учился на кафедре социологии экономического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Основатель и руководитель Социологической группы «Рейтинг» - центра, исследующего украинское общество.Интересуется автомобилями. Любит путешествовать

Но перед парламентскими выборами был запрос на новые лица, а "Слуга народа" принципиально не брала бывших депутатов, их даже не пускали по мажоритарке.

Да, "сделаем их еще раз". И вот теперь значительная часть людей говорит: стоп-стоп, новых достаточно, дайте нам опытных, скорее даже новых-опытных. На фокус-группах украинцы говорят, что не доверяют Порошенко, Бойко, Тимошенко, но сейчас они стране могли бы пригодиться. Это происходит на фоне непоследовательности власти - то у нас есть вакцина, то ее нет, то такой карантин, то другой, мы поднимаем цену на газ и пробуем ее же снизить. Зеленский реабилитировался, когда показал силу Люди эти метания чувствуют и не воспринимают. Зеленский реабилитировался за всю власть вместе взятую тем, что показал силу - было принято решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении каналов Медведчука. За это его будет уважать даже часть избирателей ОПЗЖ. У нас любят силу. Однако метания приводят к потребности в системных и опытных политиках. Это подрывает рейтинг Зеленского. Хотя сейчас он однозначно выигрывает выборы. На фокус-группах люди говорят, что если эти не справились или не справятся, то дайте других. Но не тех, кто уже давно были.

Этим новым "другим" может стать Дмитрий Разумков?

Да, его можно включать в такой список претендентов. Однако еще значительная часть - до трети - граждан не знают, кто это такой. Шмыгаля не идентифицируют тоже треть украинцев, а еще больше не знают его предшественника Гончарука. Здесь хочется вспомнить Владимир Литвина. Как именно в нем когда-то "нуждалась вся страна" (лозунг кампании Владимира Литвина "Стране нужен Литвин". - gazeta ua), а когда дошло до голосования, то как-то не совсем и нуждалась.

А все председатели ВР почему-то плохо набирают высоту. Скандалы подтачивают?

Верховная Рада - наиболее преступный орган в мыслях украинцев. Надеюсь, что этот негатив уменьшился хотя бы в сторону мягкости высказываний. Это действительно гиря на ноге Литвина, Парубия или Разумкова. И в 2019 и 2020 годах - это одно отношение к Раде и Разумкову, а сейчас большинство уже готовы к перевыборам. Такой общественный запрос уже преобладает. Однако, и я это хочу подчеркнуть, выборы - не всегда рациональный выбор. Избирательная кампания - это картинка желаемого будущего. Как ни парадоксально - голосуют сердцем, перефразируя лозунг Юлии Тимошенко. Я не даю этому оценку. Такие мы.

Зеленский может ответить на этот запрос?

Не исключаю, что Зеленский станет президентом еще раз. Может ли кто-то другой удовлетворить этот запрос? Трудно сейчас сказать, но это запрос, который может и вытащить на политический олимп кого-то нового. Юлия Тимошенко была первой в рейтингах пару лет до выборов 2019 года. А потом раз - все уходит к Зеленскому. Потому что запрос на новых, такие были настроения общества.

То есть сейчас есть запрос на профессионалов, новых и с большим уровнем узнаваемости?

Да, без узнаваемости не изберут. Первая причина успеха Зеленского - его знали. Не было бы Зеленского, был бы Вакарчук. Но сейчас запрос модифицировался.

О досрочных выборах можем говорить?

Можем. Но уберите сейчас Зеленского - кто побеждает? Бойко или Порошенко. Это раскол страны в обоих случаях. Порошенко патриот, но снесли его за коррупцию. Поэтому Владимир Зеленский как политик, который пришел на несистемности, сейчас обеспечивает управляемость страны и определенную системность, движения. Это не про броуновское движение в самой власти, а о механизме государства. Это парадокс.

Автор: Тарас Подолян Социолог Алексей Антипович: "Украинец хочет другого качества жизни и политики. Сейчас он живет в постоянной борьбе, привык к этому. Но понимает, что можно жить лучше”

В Раде сформировалось монобильшинство. Казалось бы, все должно быть четко, а видим откровенную групповщину в "Слуге народа". Кто за это должен быть ответственнен, разве не Зеленский?

К Зеленскому относятся, как к хорошему парню, которого мы выбрали. Люди защищают свой выбор. 40 процентов доверия. Это уже не 76, но все еще высокий уровень. Но хаос вокруг него - бьет по рейтингу. Когда-то можно было сказать, что Зеленский равен "Слуге народа" и только благодаря Зеленскому они в парламенте. Когда же украинцы посмотрели на их работу в Раде, они уже не готовы поддерживать такую ​​партию. Именно поэтому "Слуга народа" не имеет четкого лидерства. А Зеленский продолжает оставаться единоличным лидером президентского рейтинга.

"Слуга народа" снижает рейтинг Зеленского?

Да. Когда-то Порошенко "отрезал" бремя антирейтинга Арсения Яценюка, зато зашел Владимир Гройсман, которого воспринимали как человека Порошенко. Тогда и рейтинг президента начал падать синхронно с неуспехами правительства. До этого весь негатив собирал только Яценюк. Если брать эту аналогию, в какой-то момент это бремя Зеленскому можно и нужно будет отрезать. Дистанциироваться от собственной партии.

И создать новую?

Можно создать вторую и даже третью колонну, подбирающую голоса разочарованных.

А как могут быть две колонны, если Зеленский один, а все персонифицировано. Нельзя же клонировать один "паровоз" на два вагона партий?

Этот вопрос цели. Думаю, что возможно. Если целью является создание пропрезидентского большинства, которое будет лояльным или поможет президенту в будущем парламенте. У нас же был "Наш край" во времена Петра Порошенко. Это была техническая работа, но она тоже нужна. Есть пример успеха "За будущее". Также - "Аграрной партии" в прошлом. Эти две партии за счет местных авторитетов получили определенный результат. Другое дело, что мы - слишком большая страна для всеукраинских проектов снизу. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственники нардепов, руководители депутатских фондов: кто повыигрывал местные выборы

Как оцениваете местные выборы для всех партий, в том числе и внепарламентских?

Примерно половину голосов на местных выборах получили пять парламентских политических сил. Другую половину забрали местные проекты: партии городских голов или местных "феодалов". Это однозначный успех местной политики. На этом уровне национальные политические силы часто не являются мерилом. Местная политика предусматривает договоренности многих со многими. И эти связи часто прочнее, чем вертикаль Банковой.

Местная политика предусматривает договоренности многих со многими. И эти связи часто прочнее, чем вертикаль Банковой

Национальным партиям надо сделать выводы. Для местных выборов более понятен тот, кто ходит и ездит с людьми одними улицами. Успех партии "За будущее" - лучшая иллюстрация. Они поставили на местных авторитетов, которые и вытащили их рейтинги. Скажем, мэр Полтавы Александр Мамай (во втором туре победил кандидата от "Слуги народа". - gazeta ua) Есть и другие примеры. Есть Чернигов городского головы Владислава Атрошенко, Франковск Руслана Марцинкива, Хмельницкий Александра Симчишина - их политические силы имеют большинство в горсовете.

Как насчет Андрея Садового? Он победил на выборах городского головы Львова, но не имеет большинства в городском совете.

Садовому мешал балласт "Самопомощи", которая в прошлом созыве побывала в парламенте. Плюс Львов заряженный еще президентскими выборами, варится в смыслах, которые генерировал Петр Порошенко. Поэтому во Львове мэр Садовой, а "ЕС" - номер один в горсовете.

ОПЗЖ набрала немало на востоке и юге Украины, в Харькове зашли в горсовет.

Если сейчас там провести выборы, победит кандидат от блока Кернеса "Успешный Харьков" как продолжатель линии популярного мэра. Но блок Кернеса без самого Кернеса когда-то исчезнет, ​​а выиграет, наверное, "Оппозиционная платформа - за жизнь".

А какое значение имеет Харьков?

Это город с огромным влиянием на Украину и Восток в частности. Например, когда мы анализируем три области Галичины, то они более-менее похожи в ответах по общенациональной повестке дня. А вот Харьков - там взгляды другие, чем даже в соседних областях. Это не Днепр и не Запорожье, не Донбасс, не Полтава и не Сумы. Это даже не Харьковская область. Харьков - это большая городская самобытность. Я хотел бы, чтобы этот город не стал еще более пророссийским из-за отсутствия "хозяина", которым однозначно был Кернес.