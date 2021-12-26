Зеленский может пойти по пути Януковича - Айвазовская

 
Ексклюзивы
1/5
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 1044
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
3 Просмотров: 1854
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 828
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 594
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 954
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2142
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 693
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 10593
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 522
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 468
Фото
Все фото
13
13
5
19
20
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Интервью
1/5
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1314
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1089
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 603
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2169
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1152
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 810
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
воскресенье, 26 декабря 2021 19:48

Зеленский может пойти по пути Януковича - Айвазовская

  Комментировать
Зеленский может пойти по пути Януковича - Айвазовская
Украина периодически скатывается в недоавторитаризм, сказала Ольга Айвазовская. Фотоколлаж: "Чесно"

2022 год будет ключевым для команды президента Владимира Зеленского. Есть угрозы, что страна может сделать шаг назад.

Об этом сказала председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в интервью ZN.UA

"Запрос на новые лица на эмоциональном уровне был ощутим в обществе за год-полтора до выборов 2019 года. Люди в магазинах говорили, что ни за кого из действующих на тот момент политиков не хотят голосовать, таксисты проявляли определенную агрессию ко всем, без исключения, политиков из текущей каденции

Однако новые лица тоже не оправдали ожиданий. Сейчас такое впечатление, что активная пассионарная группа замерла. И кто точно выстрелит первым, тот и сможет завоевать ее симпатии. Отпозиционирование от негатива и более свежая идея перемен могут снова захватить общество.

Нынешние чиновники недокапитализировали себя относительно положительного или отрицательного рейтинга. Поскольку память избирателей у нас очень короткая, то запрос общества будет сформирован только в следующем году, который и станет ключевым для команды Зеленского", - отметила эксперт.

По ее словам, страна шагнет назад, если перенесут парламентские выборы и власть откажется от системы открытых списков.

"Если прямая норма Конституции, - а очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВРУ (28 августа 2023 года), - будет уточняться в Конституционном суде, то это точно шаг назад. Практически такой же, как и произошедший в 2010 году, когда Янукович по той же схеме отмотал назад Конституцию и вернул себе драконовские полномочия. Это будет очень серьезный удар по демократии.

Сценарий отказа от открытых списков тоже драматичен. Президент не сможет делать вид, что все произошло без него или против его воли. Он сам назначил себя двигателем изменений, когда во время инаугурационной речи прямо заявил политикам "старой формации", что надо наконец-то принимать Избирательный кодекс с открытыми списками. Никакие оправдания и фантазии условного Арахамии не будут логичны и приемлемы", - сказала.

Айвазовская объяснила "технологичный сценарий".

"Власть получит возможность реализовать технологический сценарий парламентских выборов после президентских, что всегда выгоднее. Ну а депутаты продолжат себе каденцию на весь год", - рассказала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский реставрирует систему, против которой выступали два Майдана - Грицак

Председатель "Опоры" напомнила о режиме Виктора Януковича, когда страна "оказывалась в бездне".

"Если брать отрезок с 2005 по 2021 год, то даже мировые индексы показывают, что Украина периодически скатывается в недоавторитаризм. В период правления Януковича изменилась целая эпоха, когда в результате демократических выборов к власти пришел недемократический президент и сломанный через колено Конституционный суд вернул нас к старой Конституции с доминирующим положением президента.

В 2010-м я была на встрече с послами стран ЕС, когда новоизбранный президент Янукович совершенно серьезно рассказывал, как власти используют административный ресурс и бюджетные средства на программы развития под выборы. Потому что – внимание! - у его команды есть добрая воля делать реформы, и для этого ей нужно взять всю полноту власти, включая парламент и местное самоуправление.

Казалось бы, что есть Конституция, определенные нормы и рамки. Однако приходит лидер, которого ничто не ущемляет и не стимулирует действовать в рамках Конституции – ни суд и правоохранительная вертикаль, ни гражданское общество. В результате, мы снова оказываемся в пропасти", – напоминает Айвазовская.

Во фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему. Тему с мажоритаркой проталкивают депутаты, избранные в округах, и группы, сообщали СМИ.

Мажоритарку хочет оставить коррумпированная система, заявили ряд организаций.

Результат следующих парламентских выборов может навредить рейтингу президента Зеленского в 2023 году. Формальным основанием для перенесения выборов в его команде рассматривали норму Конституции о том, что ВР избирается на пять лет, писали журналисты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский может пойти по пути Януковича - Айвазовская». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Супруги изобрели неизвестные ранее химические элементы

Самое читаемое
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 14319
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 8686
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 7236
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 5913
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину 1 Просмотров: 5571
Политика
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 63
Пока надвигается угроза со стороны России, Зеленский окружает себя комиками — NYT
Пока надвигается угроза со стороны России, Зеленский окружает себя комиками — NYT Просмотров: 900
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду 2 Просмотров: 1764
В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" вступление Украины в НАТО
В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" вступление Украины в НАТО Просмотров: 774
Зеленский прокладывает себе судьбу Януковича – Луценко
Зеленский прокладывает себе судьбу Януковича – Луценко 1 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
7
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
4
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
3
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 580
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть