Зеленский может пойти по пути Януковича - Айвазовская

Украина периодически скатывается в недоавторитаризм, сказала Ольга Айвазовская. Фотоколлаж: "Чесно"

2022 год будет ключевым для команды президента Владимира Зеленского. Есть угрозы, что страна может сделать шаг назад.

Об этом сказала председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в интервью ZN.UA

"Запрос на новые лица на эмоциональном уровне был ощутим в обществе за год-полтора до выборов 2019 года. Люди в магазинах говорили, что ни за кого из действующих на тот момент политиков не хотят голосовать, таксисты проявляли определенную агрессию ко всем, без исключения, политиков из текущей каденции

Однако новые лица тоже не оправдали ожиданий. Сейчас такое впечатление, что активная пассионарная группа замерла. И кто точно выстрелит первым, тот и сможет завоевать ее симпатии. Отпозиционирование от негатива и более свежая идея перемен могут снова захватить общество.

Нынешние чиновники недокапитализировали себя относительно положительного или отрицательного рейтинга. Поскольку память избирателей у нас очень короткая, то запрос общества будет сформирован только в следующем году, который и станет ключевым для команды Зеленского", - отметила эксперт.

По ее словам, страна шагнет назад, если перенесут парламентские выборы и власть откажется от системы открытых списков.

"Если прямая норма Конституции, - а очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВРУ (28 августа 2023 года), - будет уточняться в Конституционном суде, то это точно шаг назад. Практически такой же, как и произошедший в 2010 году, когда Янукович по той же схеме отмотал назад Конституцию и вернул себе драконовские полномочия. Это будет очень серьезный удар по демократии.

Сценарий отказа от открытых списков тоже драматичен. Президент не сможет делать вид, что все произошло без него или против его воли. Он сам назначил себя двигателем изменений, когда во время инаугурационной речи прямо заявил политикам "старой формации", что надо наконец-то принимать Избирательный кодекс с открытыми списками. Никакие оправдания и фантазии условного Арахамии не будут логичны и приемлемы", - сказала.

Айвазовская объяснила "технологичный сценарий".

"Власть получит возможность реализовать технологический сценарий парламентских выборов после президентских, что всегда выгоднее. Ну а депутаты продолжат себе каденцию на весь год", - рассказала.

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Председатель "Опоры" напомнила о режиме Виктора Януковича, когда страна "оказывалась в бездне".

"Если брать отрезок с 2005 по 2021 год, то даже мировые индексы показывают, что Украина периодически скатывается в недоавторитаризм. В период правления Януковича изменилась целая эпоха, когда в результате демократических выборов к власти пришел недемократический президент и сломанный через колено Конституционный суд вернул нас к старой Конституции с доминирующим положением президента.

В 2010-м я была на встрече с послами стран ЕС, когда новоизбранный президент Янукович совершенно серьезно рассказывал, как власти используют административный ресурс и бюджетные средства на программы развития под выборы. Потому что – внимание! - у его команды есть добрая воля делать реформы, и для этого ей нужно взять всю полноту власти, включая парламент и местное самоуправление.

Казалось бы, что есть Конституция, определенные нормы и рамки. Однако приходит лидер, которого ничто не ущемляет и не стимулирует действовать в рамках Конституции – ни суд и правоохранительная вертикаль, ни гражданское общество. В результате, мы снова оказываемся в пропасти", – напоминает Айвазовская.

Во фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему. Тему с мажоритаркой проталкивают депутаты, избранные в округах, и группы, сообщали СМИ. Мажоритарку хочет оставить коррумпированная система, заявили ряд организаций. Результат следующих парламентских выборов может навредить рейтингу президента Зеленского в 2023 году. Формальным основанием для перенесения выборов в его команде рассматривали норму Конституции о том, что ВР избирается на пять лет, писали журналисты.