Окружение Зеленского не сомневается, что он пойдет на второй срок - СМИ

В команде Зеленского поднимался вопрос - придумать, как сначала провести президентские выборы, а парламентские - позже. Фото: Getty Images

В Офисе президента все чаще обсуждают поход Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом говорится в публикации на "Українська правда"

"Первый еще никому четко не озвучивал, что решил идти на выборы. На совещаниях были шутки типа: "если не успеем что-то сделать сейчас - доработаем на следующей каденции". Но в команде нет сомнений, что он идет на второй срок. Мне даже кажется, что внутренне он это принял", - делится наблюдениями влиятельный партиец "Слуги народа".

Еще в начале прошлого года один из ключевых членов Зе!Команды говорил: "Ты же понимаешь, что если Вова не пойдет на выборы, то в последний год президентства у нас возникнут реальные проблемы.

В 19-м году мы всех послали на***, а в 23-м все нас пошлют. Председатели ОГА будут искать себе "крышу", главы районов побегут к Юле, Пете, Левы, депутаты будут продаваться всем подряд. Поэтому мы уже говорим, что Александрович не может отказываться от второго срока".

Сейчас команда президента не разворачивает штабов и не ведет полномасштабной избирательной кампании, по информации издания.

Но на Банковой обращают внимание на данные социологических исследований. Офис пытается получать данные политических настроений не только нынешних избирателей, но и несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 лет, которые через два года придут на выборы.

"Этим детям от 16 до 20 лет - вообще безразлично на других, они четко за нас. В их мире другие политики не существует, потому что другие с ними не общаются доступным языком. Со старшими категориями нам надо немного подтягивать, там есть замечания", - рассказал член Зе!Команды.

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"В ОПУ ни зашли какие-то новые политтехнологи - там на самом деле какой-то проходной двор. Все кого водят, но ни с кем нормально так и не договорились.

Только Подоляк взял себе в помощь Бориса Тизенгаузен, который брифует нардепов перед эфирами. А так много чего придумывает сам Зеленский - он как киношник понимает, как работать с эмоциями людей", - комментирует источник в команде президента.

К пиару президента планируют привлечь фракцию "Слуга народа". Нардепов будут заставлять чаще ездить по регионам, открывать партийные офисы по стране и больше вживую коммуницировать с избирателями.

"Депутаты-то расслабились - надо больше пахать, ездить, убеждать, выслушивать, где помогать. Мы должны показывать на местах, что мы близки к народу", - говорит один из руководителей "СН".

Также на Банковой поднимался вопрос - придумать, как сначала провести президентские выборы, а парламентские - позже.

Согласно тексту Конституции, очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВР. А это приходится на 29 октября 2023 года. А президентские состоятся весной 2024-го.

Результат следующих парламентских выборов может навредить рейтингу Зеленского в 2023 году. Формальным основанием для переноса выборов в команде президента рассматривают норму Конституции о том, что Верховная Рада избирается сроком на пять лет, пишет издание.

На президентских выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется на один срок. "Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - говорится в предвыборной программе кандидата на пост президента Владимира Зеленского.