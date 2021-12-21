Коррумпированная система хочет оставить мажоритарку - заявление ряда организаций

Активисты сделали фотоколлаж.

Президент Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, обещали ввести открытые списки. Однако сейчас в Верховной Раде пытаются вернуть мажоритарную систему выборов в парламент.

Заявление опубликовали 30 общественных организаций, среди которых "Чесно", Фундация DEJURE, Центр противодействия коррупции, "Автомайдан".

17 декабря нардепы из группы "Партия "За будущее" зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса. А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже сделал заявление о том, что такая инициатива может набрать 300 голосов.

В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это означает, что избиратели, а не партии решают, кто должен попасть в Раду, заявляют активисты.

"Перед местными выборами 2020-го Избирательный кодекс приняли, но чтобы открытые списки не заработали - сделали избирательную квоту в размере 25%. Теперь же даже и это продвижение в избирательной реформе пытаются отсрочить.

Коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку она позволяет засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции - кнопкодавы, а по мажоритарной системе - гречкосеи и коррупционеры", - сказано в заявлении.

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На смену политической позиции повлияли последние социологические рейтинги партий, предполагают активисты.

"Учитывая, что большинство партий не занимается качественно партийным строительством, продают свои бренды на региональном уровне, они решили пренебречь достижением в развитии демократии.

Призываем парламентариев быть последовательными, выполнять обещания и сохранить открытые списки", - заявили они.

Тем временем Гражданская сеть "Опора" призвала Верховную Раду и ее правящую коалицию не поддерживать отказ от пропорциональной системы с открытыми списками.

"Любую политическую договоренность об отказе или перспективе ее реализации общество воспримет как отказ от четкой политической позиции в начале каденции главой государства", - пишут в организации.

Во фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему. Тему с мажоритаркой проталкивают депутаты, избранные в округах, и группы, сообщали СМИ. В декабре 2019-го Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Его будут делить на списки для каждого из 27 округов. Политические силы будут выставлять в округе не менее пяти кандидатов. Избиратель будет голосовать за партию и, по желанию, за кандидата из списка. Закон заработает с 1 декабря 2023 года.