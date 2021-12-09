"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"

Два года назад "Квартал 95" Зеленского высмеивал мажоритарную систему.

В президентской фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему.

Об этом со ссылкой на собеседников в СН пишет LB.ua.

Речь идет о системе – 50% по партийным спискам и 50% по мажоритарным округам.

"На довыборах по мажоритарным округам мы увидели, что наши кандидаты уверенно побеждают (в начале ноября этого года ЦИК признал победу в 184 округе в Херсонской области представителя "СН" Сергея Козыря. В 19 округе в Черкасской области нардепом избрали также представителя "СН" Виталия Войцехивского).

Поэтому на фоне падения рейтинга партии ставка на округа и мажоритарщиков – возможный вариант спасения. Тем более что уже есть представление в КСУ о признании Избирательного кодекса неконституционным", – сказал член президентской фракции.

Еще в феврале в Конституционный суд поступило представление 45 депутатов о соответствии отдельных положений Избирательного кодекса Конституции. Интересно, что кроме мажоритарщиков от группы "Партия "За майбутнє", представление подписали и некоторые "слуги": Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Куницкий, Георгий Мазурашу и Максим Бужанский (все – мажоритарщики).

По мнению авторов ходатайства, единые и региональные избирательные списки формируются партиями, что "содержит признаки узурпации власти и ее монополизации партиями". Избранники просили КСУ признать производство безотлагательным и рассмотреть его в течение месяца.

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Один из руководителей "Слуги" подтвердил обсуждение таких планов:

"На самом деле такая дискуссия у нас существует. Но она идет не на четвертом этаже (в Офисе президента), а здесь, в Раде".

Тему с мажоритаркой проталкивают наши депутаты, избранные в округах, и группы.

Наши депутаты к такому вопросу относятся осторожно. Потому что у нас нет сильных мажоритарщиков, которые могли бы полностью сами вытянуть выборы, взять все на себя, финансово все закрывать. То, что наши прошли на довыборах – это не только их личная заслуга, будем честными. Плюс мы знаем, что есть такие мажоритарщики, которые годами, если не десятилетиями, засевали округа, поливали так, что их просто нереально сбить".

По словам собеседника, юридически вернуть смешанную систему несложно.

"Но не через Конституционный суд – там сейчас заблокирована история. На самом деле очень легко это будет сделать здесь, в зале. Выносим – и 226 голосов на табло будут очень легко, спокойно и без проблем.

Ведь сами группы будут голосовать. Они будут первыми собирать голоса, чтобы вынести этот вопрос на голосование. Будут стартовать, а мы, если нам это будет необходимо, поддержим их. Пока что не понятно, насколько это выгодно именно нам. Эта тема не о завтра или послезавтра. Теоретически это идея на октябрь-ноябрь следующего года", – сказал "слуга".

По словам нардепа, сценарий с возможной отсрочкой парламентских выборов также найдет необходимую поддержку в сессионном зале.

"Где вы видели депутата, который не захочет побыть им еще некоторое время? Все только за. В Раде не найдется нардепа, который еще восемь месяцев не захочет побыть с мандатом. И так среди всех фракций и групп – без исключения. Конечно, если мы это сделаем, то все будут кричать – но только на камеры.

С одной стороны, перенос выборов – плохая история для рейтинга президента и партии тоже. Но с другой, нам выгодно первыми провести именно президентские выборы. Потому что когда он во второй раз становится президентом, то за ним "паровозом" доедут в новую Раду еще плюс 40 депутатов как минимум", - сказал собеседник.

Еще одна влиятельная представительница "Слуги народа" подтвердила, что возвращение к мажоритарке обсуждают.

Первый вице-спикер и бывший председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии признал, что мажоритарщики выступают за возвращение смешанной системы.

"Списочники – за списки. Я – за систему, которая есть. Потому что каждая смена системы – излишняя турбулентность. Что лучше для страны – это вопрос. Надо дискутировать", – сказал.

"Во фракциях партий, которые наберут менее 10%, будет представлено очень мало людей из регионов в парламенте.

Если мы это возьмем в сумме, то у нас где-то треть, примерно 40% состава Рады – это люди из регионов, а 60% – "чистый список". Не обманываем ли мы себя тем, что открытые списки гарантируют представительство регионов? И как заставить человека, зашедшего с "хвоста" списка, ездить к людям? Это трудная задача. Потому, что делать с избирательным законодательством? Надо дискутировать", - заявил Корниенко.

Как "Квартал 95" высмеивал мажоритарщиков



Gazeta.ua напоминает, что в июле 2019 года, за пять дней до парламентских выборов, "Студия Квартал 95" выпустила видео, в котором актер Станислав Боклан высмеивал мажоритарную систему и "гречкосейство".

"Всем привет, я обычный депутат Верховной Рады трех последних созывов и я хочу еще. И сейчас я покажу вам свой путь в Раду. Я уверен, что у меня все это получится, потому что вы мне в этом поможете. Спрашиваете как? Да очень просто. Пока в нашей стране существует мажоритарка – чудеса случаются.

Гречка, макароны, календарик, ремонт... Никаких денег не жалко, тем более что эти деньги - ваши. Но вам это знать не обязательно. Главное, чтобы люди знали, что все это и даже солнышко сияет при поддержке народного депутата.

И это все благодаря вам – дураки", - говорит в ролике Боклан.

В декабре 2019 Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Его будут делить на списки для каждого из 27 округов. Политические силы будут выставлять в округе не менее пяти кандидатов. Избиратель будет голосовать за партию и, по желанию, - за кандидата из списка. Закон заработает с 1 декабря 2023 года. Правительство использует средства государственного бюджета, как инструмент обеспечения лояльности к себе со стороны депутатов-мажоритарщиков. Последние, в свою очередь, используют субвенции для собственного пиара, чтобы снова переизбраться в парламент.