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суббота, 13 ноября 2021 19:48

Союзников президентской фракции благодарят бюджетными деньгами

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Главным союзником "Слуги народа" в Верховной Раде является группа "Доверие".

Голосования в парламенте проанализировала "Опора"

Вместе "слуги" и "Доверие" голосуют за бюджет, кадровые назначения и законопроекты по выполнению программы президента Владимира Зеленского.

Второй, но менее системный союзник президентской партии – группа "Партия "За будущее". Уровень ее поддержки инициатив монобольшинства составляет 47%.

Эта группа часто помогает президентской партии во время чувствительных для нее голосований. К примеру, поддержала: принятие госбюджета на 2020 и 2021 года, избрание Алексея Гончарука, а потом Дениса Шмыгаля на должность премьера, закон об олигархах.

Далее по уровню поддержки идут внефракционные – 46% и "Голос" – 42%. Голос имеет самый высокий, после "Доверия", уровень поддержки инициатив на выполнение предвыборной программы президента (55%).

Только в трети случаев по инициативе монобольшинства голоса давали "Батькивщина" - 35% и "Европейская Солидарность" - 32%. Наименьшей была поддержка ОПЗЖ – 17%.

 

Инициативы из бюджетной сферы в среднем поддерживают лучше всего, а кадровые назначения - худше.

В бюджетных решениях главным союзником "Слуги народа", как и в других сферах, есть группа "Доверие".

В около половины решений отдают свои голоса "за" также группа "Партия "За будущее", внефракционные, "Батькивщина" и "Голос". Наивысшей из всех сфер является также поддержка "Европейской солидарности" - 42%, а также ОПЗЖ - 23%.

 

Депутатские группы, системно критикующие власть, постоянно голосуют за принятие бюджета. Это может быть связано с тем, что в бюджете заложены средства на социально-экономическое развитие, которые направляются в избирательные округа народных депутатов в качестве субвенции. В среднем это по 30 млн грн в год.

Округа практически всех депутатов из группы "Доверия" и "Партии "За будущее" получают эти средства.

Правительство использует эти средства, как инструмент обеспечения лояльности к себе со стороны депутатов. Последние, в свою очередь, используют субвенции для собственного пиара, чтобы снова переизбраться в парламент.

Касательно "Голоса", часть которого достаточно лояльна к инициативам большинства, и "Батькивщины", то речь идет о ситуативных совместных голосованиях. Хотя не исключено, что в перспективе такое сотрудничество может стать более системным.

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Это зависит от того, насколько динамично будет уменьшаться фракция "Слуга народа" и удастся ли им иметь по меньшей мере 226 лояльных депутатов, чтобы сохранить статус монобольшинства. Сейчас в "СН" 242 депутата. Еще два мандата она получит по итогам прошедших 31 октября промежуточных выборов.

Также сотрудничество "слуг" с другими фракциями и группами зависит от рейтинга президента и рейтинга его партии с одной стороны, а с другой – от рейтингов потенциальных партнеров по коалиции. У кого он будет лучше, тот будет иметь лучшие позиции в переговорном процессе по формированию нового большинства. Если, конечно, до этого дойдет.

Верховная Рада приняла только 17% законопроектов правительства премьера Шмыгаля.

5 ноября на час вопросов к правительству пришли только четверть нардепов.

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