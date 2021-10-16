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суббота, 16 октября 2021 19:48

"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане

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&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает второй год. Парламент до сих пор не утвердил его программу. Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада приняла лишь 17% законопроектов правительства премьера Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

С 5 марта 2020-го (назначение правительства) по 10 октября 2021 года Кабинет министров внес на рассмотрение парламента 369 проектов законов. Из них приняли (вернули с подписью президента Владимира Зеленского) 63 законы.

При этом из 63 законов 24 - ратификационные документы, которые часто поддерживаются всеми фракциями и группами, независимо от политических взглядов.

Среди принятых законов: изменения в законодательство по противодействию Covid-19, пошлинам на товары легкой промышленности, страхованию сельскохозяйственной продукции, государственной регистрации вакцин, обеспечении питания военнослужащих.

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К примеру, законами стали 22% законопроектов, поданных предыдущим правительством Алексея Гончарука.

Также результаты Шмыгаля являются ниже, чем у правительства Владимира Гройсмана. В первые полтора года работы Кабмина под руководством второго в парламент внесли почти столько же законопроектов, как у Шмыгаля - 382. Из них приняли 108 или 28%.

Фракция "Слуга народа" насчитывает 244 депутата, для принятия закона нужно минимально 226 голосов.

"17% принятых законов правительства Шмыгаля - это катастрофически низкий результат, свидетельствующий о серьезном сбое в работе монобольшинства.

Но это вопрос не только к премьер-министру, но также к лидерам фракций "Слуга народа" и экс-председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Между правительством и ВР не наладили эффективной коммуникации, что привело к низким законодательным показателям", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года. За это проголосовали в частности 242 нардепа от "Слуги народа".

Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Зеленский.

С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.
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16
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