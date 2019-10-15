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Зеленский инициирует двухлетний мораторий на проверки ФЛП

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Зеленский инициирует двухлетний мораторий на проверки ФЛП

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме так называемых рисковых сроком на два года.

В Офисе президента состоялись консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами и представителями правительства с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее представители малого бизнеса вышли с протестами против законов "О внесении изменений в Закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящие электронный чек.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов, протестные настроения вызваны "в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также умышленными манипуляциями и искажением". Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц - предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП.

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Заместитель руководителя Офиса президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

Со своей стороны президент поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме рисковых, вроде ювелирного бизнеса.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим.

В Украине за 2 года открыли 686 379 бизнеса. В месяц в среднем появлялось 20-30 тыс. новых предприятий. В день - более 900.

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